В Кургане изымают недостроенный ЖК ради нового проекта свердловского девелопера

В Кургане изымают землю с недостроенным жилым комплексом в районе ЦУМа. Свердловская компания, выкупившая участок под КРТ, будет сносить долгострой ради реализации нового проекта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы девелопмента.
«Свердловский девелопер запросил у мэрии Кургана изъятие земли и долгостроя по Куйбышева. Застройщик готовится к сносу объекта и реализации проекта КРТ», — сообщил источник.
На территории 0,5 гектара застройщику ГК «Практика» нужно будет снести два объекта — недостроенный дом и бывшее здание кафе «Урал». На их месте планируется среднеэтажная жила застройка или возведение здания делового управления. Иногородний девелопер выкупил у властей участок под КРТ более чем за 20 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что власти Кургана нацелились изъять у бизнесмена Александра Бабочкина долгострой на пересечении улиц Красина и Куйбышева. Мэрия намерена продать незавершенный жилой комплекс другому застройщику на аукционе.
Возводить ЖК в районе набережной Тобола начали в 2013 году. Изначально застройщиком выступала компания «СУ Артекс». Проект заморозился уже спустя четыре года, а фирма обанкротилась. Из двух жилых домов комплекса был построен только один. Вторая многоэтажка с пристроем для парковки долгие годы была заброшенной.
Позже недостроенный объект выкупил бизнесмен Бабочкин. Однако решить вопрос с проблемной стройкой новому собственнику не удалось. Предприниматель погряз в судебных тяжбах с чиновниками администрации из-за аренды участка. После нескольких лет разборок бизнесмену ненадолго удалось продолжить стройку, однако спустя время стороны снова начались судиться.
