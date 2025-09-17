Sky News: у Путина появился тайный козырь против Великобритании

Британские эксперты считают, что Россия обладает «довольно хорошей картой» сети подводных кабелей Великобритании, что дает президенту Владимиру Путину потенциальный козырь для атаки на уязвимую инфраструктуру. По их мнению, кабели, включая военные, обеспечивают критически важные коммуникации, и их повреждение может нанести серьезный удар по экономике и безопасности страны.
«Эксперты предупреждают, что у России имеется „довольно хорошая карта“ важнейшей сети подводных кабелей Великобритании, что потенциально представляет для Владимира Путина „уязвимое место“», — говорится в материале Sky News. Подводные кабели, часть которых используется для военных целей и не имеет публичного местоположения, обеспечивают ключевые коммуникации Великобритании.
Доктор Сидхарт Каушал из RUSI отметил, что газовые трубопроводы, снабжающие дома, еще более уязвимы, так как зависят от нескольких критически важных линий. «Я думаю, что в некотором смысле трубопроводная сеть гораздо более хрупкая, поскольку здесь мы больше зависим от нескольких критически важных трубопроводов», — подчеркнул он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.