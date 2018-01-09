Россияне стали копить долги перед банками быстрее, чем сбережения

Россияне в январе — ноябре 2017 года заняли у банков больше денег, чем откладывали на депозитах. По данным Центробанка, на 1 декабря 2017-го кредиты населению выросли на 1,2 трлн рублей, а средства граждан на счетах — только на 800 миллиардов. Таким образом, общая сумма займов достигла 12 триллионов рублей, а вкладов — 25 триллионов.
В России уже были случаи, когда кредиты опережали депозиты, но это происходило на фоне роста реальных доходов россиян, пишут «Ведомости», ссылаясь на заведующего лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаила Хромова. Однако третий год подряд доходы, наоборот, падают. Из-за этого люди вынуждены увеличивать потребление за счет розничных кредитов, что создает риски финансовой устойчивости домохозяйств.
Хромов отметил: выровнять соотношение кредитов и депозитов мог декабрь — традиционный сезон роста сбережений, когда выплачиваются бонусы и тринадцатые зарплаты. Но все равно вклады вряд ли существенно превысят займы по итогам года.
Ранее финансовые эксперты предложили делать скидку по налогам россиянам, не имеющим долгов, сообщает «Национальная служба новостей».