Панин поставил точку в гей-скандале с Галкиным. ФОТО

Российский актер Алексей Панин поставил точку в гей-скандале с артистом Максимом Галкиным. На своей странице в Instagram Панин опубликовал народную мудрость и обозвал оппонента «убогим».
В социальной сети Панин показал подписчикам собственное фото с текстом: «Бриллиант, упавший в грязь, все равно остается бриллиантом. А пыль, поднявшаяся до небес, так и остается пылью». Далее актер написал: «Жаль, что я только сейчас узнал эту китайскую пословицу. Надо было давно выложить этот пост и не тратить свои силы на ответы убогому Галкину, хейтерам и прочему всевозможному сброду».
За день пост набрал более 1,8 тысячи «лайков», при этом возможность комментировать сообщение Панин отключил.
Конфликт между Паниным и Галкиным начался с шутки. Галкин на камеру заявил, что если Ксения Собчак станет президентом России, то Панин должен стать главой комитета по защите животных. В ответ Панин назвал Галкина «гомосексуалистом, живущим со старой женщиной».