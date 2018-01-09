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09 января 2018
14:52  09 января 2018 1

Панин поставил точку в гей-скандале с Галкиным. ФОТО

Панин Алексей, панин алексей
Более 1800 человек оценили пост ПанинаФото: кадр из фильма «Мираж»

Российский актер Алексей Панин поставил точку в гей-скандале с артистом Максимом Галкиным. На своей странице в Instagram Панин опубликовал народную мудрость и обозвал оппонента «убогим».

В социальной сети Панин показал подписчикам собственное фото с текстом: «Бриллиант, упавший в грязь, все равно остается бриллиантом. А пыль, поднявшаяся до небес, так и остается пылью». Далее актер написал: «Жаль, что я только сейчас узнал эту китайскую пословицу. Надо было давно выложить этот пост и не тратить свои силы на ответы убогому Галкину, хейтерам и прочему всевозможному сброду».

За день пост набрал более 1,8 тысячи «лайков», при этом возможность комментировать сообщение Панин отключил.

Конфликт между Паниным и Галкиным начался с шутки. Галкин на камеру заявил, что если Ксения Собчак станет президентом России, то Панин должен стать главой комитета по защите животных. В ответ Панин назвал Галкина «гомосексуалистом, живущим со старой женщиной».

Виктор Дорофеев
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