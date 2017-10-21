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Полконская тоже собирается в президенты. Свердловский минздрав реформируют после «Аритмии». Ельцин Центр отказал Собчак
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21 октября 2017
20 октября 2017
08:15  21 октября 2017 0

Алексей Панин вступился за Собчак и назвал Галкина «гомосексуалистом, живущим со старой женщиной». ВИДЕО

Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Панин., панин алексей
«***** ты получишь за милую душу»Фото: Кадр из фильма "Мираж"
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Актер Алексей Панин ответил на шутку Максима Галкина и заступился за Ксению Собчак, которая собралась идти в президенты на выборах 2018 года. Супруг Аллы Пугачевой высмеял инициативу экс-ведущей «Дома-2» и предложил ей собрать кабинет министров из российских фриков и шоуменов. Панину досталось место в комитете по защите животных.

«Максим, ты так ловко распределил места. Ты так, как тебе кажется, тонко пошутил, только почему-то ты забыл про себя. Дорогой мой, как ты думаешь, какое место в новом правительстве России может занять гомосексуалист, который живет со старой женщиной? Наверное, Пенсионный фонд. А, Максим?» — ответил актер юмористу и высказал угрозу в его адрес: «Не шути больше со мной, иначе ***** ты получишь за милую душу».

Ранее Галкин в своём Instagram опубликовал видео, в котором распределил места в правительстве, которое должна собрать Собчак в случае победы на выборах. Экс-коллегу будущего кандидата — Ксению Бородину — он предложил продвинуть в премьер-министры, а Диану Шурыгину в комитет по делам молодежи, пишет телеканал 360.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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