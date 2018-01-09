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09 января 2018
15:46  09 января 2018 0

Песков ответил на вопрос о спонсоре предвыборной кампании Путина

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., песков дмитрий, путин владимир
Дмитрий Песков рассказал о начале работы избирательного штаба ПутинаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что предвыборный штаб Владимира Путина начнет работать в ближайшее время. При этом представитель Кремля отказался говорить, кто спонсирует избирательный фонд главы государства, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Песков подчеркнул, что по закону не имеет права рассказывать о финансировании избирательной компании Путина. «Прошу обращаться в штаб Путина, когда он уже полноценно начнет функционировать», — сказал Песков, его слова приводит «Газета.Ru».

Песков пояснил журналистам, что предвыборный штаб Путина начнет действовать в ближайшее время, добавляет «Федеральное агентство новостей». По данным ЦИК, в избирательный фонд Путина уже поступило более 400 млн рублей. Как пишет «Национальная служба новостей», действующий президент России Владимир Путин на 9 января потратил из избирательного фонда порядка девяти млн рублей на изготовление и распространение агитационных материалов к предстоящим выборам.

У партийных кандидатов осталось несколько дней на подачу документов в ЦИК. Она завершится 12 января. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, добавляет RT.

Нина Калинина
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