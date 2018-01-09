22:01 09 января 2018 1

Элла Памфилова подготовила жесткий ответ Евросоюзу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Центроизбиркома Элла Памфилова призвала Евросоюз воздержаться от заявлений, которые могут быть расценены как вмешательство в избирательный процесс в России. Она пояснила, что в ближайшее время в европейскую службу внешних связей и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ будет направлено официальное разъяснение ЦИК.

Заявление Памфилова сделала 9 января на заседании ЦИК, где сообщила, что на отказ Центризбиркома допустить до выборов президента блогера Алексея Навального «оперативно откликнулся Госдепартамент США и было заявление пресс-секретаря европейской службы внешних связей», сообщает ТАСС. По ее словам, западные политики выразили возмущение в связи с тем, что недопуск Навального к выборам «ставит под серьезные сомнения наличие политического плюрализма в России, демократичность предстоящих выборов».

По словам Памфиловой, ЦИК, который обладает независимостью решений как от исполнительной, так и от законодательной ветвей власти, потребует от Евросоюза при подобных заявлениях знакомится внимательно с национальными документами и фактическими обстоятельствами, «не опираясь на разного рода сомнительные сообщения». Элла Памфилова подчеркнула, что Центризбирком не вправе давать оценку справедливости приговора Навальному. «Мы строго ориентируемся на те решения, которые официально признаны», — отметила она.

Ранее в ЕС, комментируя решение ЦИК не допустить Навального на президентские выборы в России, отметили, что сомневаются в демократичности выборов в стране. Евросоюз также выразил надежду, что российские власти «обеспечат достойную состязательность» на предстоящих выборах президента, напоминает RT.

Верховный суд 6 января отклонил апелляционную жалобу Алексея Навального на решение суда первой инстанции о законности отказа ЦИКа зарегистрировать его в качестве кандидата на должность президента РФ, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. Издание уточняет, что Центризбирком также отказал в регистрации еще двум судимым, желающим баллотироваться в президенты — бизнесмену Сергею Полонскому и журналисту Олегу Лурье.