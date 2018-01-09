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10 января 2018
09 января 2018
22:10  09 января 2018 1

«Целый год боролись». Насильник Шурыгиной выйдет на свободу досрочно

Сергей Семенов попал в тюрьму за изнасилование несовершеннолетнейФОТО: Сергей Семенов, VK

Осужденный за изнасилование скандально известной Дианы Шурыгиной Сергей Семенов выйдет на свободу досрочно. Об этом сообщила в соцсетях его сестра.

«Рады сообщить хорошую новость. Сергей Семенов скоро окажется на свободе. Целый год мы боролись за судьбу Сергея вместе с вами, боролись и не сдавались. Каждый из вас не остался равнодушным, и вместе мы победили», — такой пост опубликован на официальной странице Семенова во «ВКонтакте».

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«Диана Шурыгина уже может называть ценник»

Ранее 21-летнего приятеля обвинила в изнасиловании на пьяной вечеринке тогда еще несовершеннолетняя Диана Шурыгина. Дело получило широкую огласку в эфире «Первого канала» в программе «Пусть говорят». Сначала молодого человека отправили в колонию строгого режима на восемь лет, позже суд изменил срок на три года и три месяца, заменив строгий режим на общий, напоминает Life.ru.

После этого Шурыгину не раз обвиняли в монетизации истории с изнасилованием, а за Семенова вступались много известных людей. Так, депутат Виталий Милонов просил Генпрокуратуру и МВД проверить заявление школьницы об изнасиловании. «Ее не на „Первый канал“ нужно, а в колонию посадить для малолеток. Девочка пьет, шляется по мужикам», — писал Милонов.

Артем Косых
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