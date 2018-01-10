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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
18:36  10 января 2018 2

Путин рассказал, когда МРОТ повысят до прожиточного минимума

XVII съезд партии
Путин пообещал россиянам поднять минимальную зарплатуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум уравняют 1 мая 2018 года. Это раньше, чем планировалось, сообщает ТАСС.

О досрочном повышении МРОТ Путин рассказал рабочим во время визита на Тверской вагоностроительный завод. Минимальная зарплата будет доведена до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Ранее это планировалось сделать только с января 2019 года. Появилась возможность досрочного повышения, так как «сохраняется позитивная динамика российской экономики», — объяснил президент.

Он напомнил, что сегодня МРОТ составляет «всего 9489 рублей», а прожиточный минимум равен 11 тысячам рублей. «Человек должен получать хотя бы минимум, чтобы иметь возможность прожить на эти деньги», — добавил глава государства.

Артем Косых
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