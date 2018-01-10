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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
22:53  10 января 2018 1

Посреди поля в Подмосковье появилась надпись «Господи, помоги России». ФОТО

На поле под Москвой вырыто обращение к БогуФото: Google Maps

В столичном районе Митино появилось обращение к Богу — слова вырыты на поле и видны со спутника, так что они отображаются на картах Google Maps. Необычный объект обозначен как туристический.

Надпись «Господи, помоги России» появилась совсем недавно, отмечают авторы телеграм-канала «Код Дурова». Интернет-пользователи уже по-своему отреагировали на нее и тоже говорят о необходимости помочь стране. И даже переходят на английский язык, утверждая, что это место «лучше, чем скучный лес Голливуда» и обязательно к посещению.

В Подмосковье появилась гигантская надпись с призывом о помощи
Фото: Google Maps

Автором призыва о помощи оказался 55-летний Андрей Финоченко, передает портал «Газета Кемерова». Ранее в этом же месте можно было увидеть не менее внушительную надпись «Путин, спаси Сходню», которая должна была привлечь внимание президента к строительству здесь жилого комплекса. Но на ее месте вырыли котлован, поэтому москвич с энтузиазмом взялся за новое послание. «Я очень много труда вложил в надпись. Рыл каждый день после работы на заводе в течение полутора месяцев. Каждая буква размером пять-шесть метров в высоту, метр в ширину и глубиной в 50 сантиметров», — рассказал Финоченко.

Автор надписи больше года терпеливо ждал, когда спутник зафиксирует его призыв, и пропалывал слова, чтобы они оставались такими же четкими. По собственному признанию, рыть очередное послание он не собирается.

Дарья Корчак
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