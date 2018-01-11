Против экс-главы Марий-Эл возбуждено новое уголовное дело

17:09 11 января 2018 0

В доме Леонида Маркелова найдены боевые патроны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший глава республики Марий-Эл Леонид Маркелов, арестованный по делу о взятке, стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз экс-чиновника обвиняют в хранении боеприпасов.

По данным Следственного комитет РФ, дома у Маркелова обнаружены боевые патроны. Дело о незаконном хранении боеприпасов было возбуждено 26 декабря 2017 года. Материалы дела переданы в прокуратуру, сообщает РИА «Новости». При обыске в доме бывшего чиновника были изъяты картины Боттичелли и Рафаэля.

Как уже сообщало «URA.RU», Маркелов был арестован в апреле 2017 года. По версии следствия, бывший глава республики Марий-Эл получил 235 миллионов рублей за покровительство фабрики «Акашевская». Сам обвиняемый вину категорически отрицает, жалуется на плохие условия содержания в СИЗО и посылает президенту Владимиру Путину стихи собственного сочинения.