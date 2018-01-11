17:23 11 января 2018 1

Этой бензопилой уралец распилил товарища Фото: предоставил Валерий Горелых

Кровавая резня произошла в городе Алапаевске в Свердловской области во время рождественского застолья, где полицейские задержали 45-летнего местного жителя. Чтобы пустить по ложному следу сыщиков, он заявил, что нашел товарища уже мертвым. Тут же валялась бензопила, с помощью которой приятели заготавливали дрова.

На место происшествия выехала усиленная следственно-оперативная группа местного ОВД. Полицейские обнаружили, что одежда и руки хозяина дома вымазаны веществом бурого цвета, похожего на кровь. «Употреблять спиртные напитки компания начала еще во время заготовки дров. После работы застолье продолжилось по месту жительства подозреваемого. По предварительным данным, во время «фуршета» между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один ударил второго. Хозяин частного дома, недолго думая, схватил бензопилу, завел ее и, словно маньяк из фильма ужасов, начал пилить шею обидчика, едва полностью не отделив голову от тела.

Так выглядит место убийства Фото: Валерий Горелых

«Орудие преступления сыщики передали вместе с собранными материалами нашим коллегам в Следственный комитет. Точный мотив, если таковой вообще был, учитывая их состояние, установят в ходе предстоящего судебного разбирательства», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Резчику бензопилой предъявлено обвинение, он арестован.