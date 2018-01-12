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12 января 2018
11:16  12 января 2018 2

Журнал Maxim разместил ролик с пьющими тюменскими детьми. ВИДЕО

По замыслу режиссера, плохой пример детям подают их родителиСкрин видео Шамиля Агаева

Тюменский сценарист и режиссер Шамиль Агаев снял социальный ролик «Вы — достойный пример», в котором дети пьют на брудершафт. Правда, пьют они сок, но при этом чокаются и «закусывают» безалкогольный напиток киндер-сюрпризами, как заправские любители алкоголя. Завершив «возлияния», дети переходят в комнату к взрослым, где видят картину уже реального употребления спиртного.

Социальный ролик завершает вопрос: «Вы — достойный пример?» Российский журнал Maxim назвал этот ролик странным, но тем не менее разместил на своей главной странице в Интернете.

Тюменец Агаев известен прежде всего по работе над диснеевским альманахом «Счастье — это…» и фотопроекту «Я люблю тюЛень», который был опубликован в десятках пабликов-миллионников в соцсети «ВКонтакте». О возникновении идеи ролика он рассказал «URA.RU»: «С удивлением узнал, что в России крайне мало семей, где подростки не употребляют алкоголь, а родители не пьют вообще. Скорее всего, именно взрослые подают негативный пример детям. Отсюда и идея».

На создание ролика ушло около трех недель. Самое сложное было, как сказал режиссер, подобрать музыку: «Я прослушал более 1000 композиций, подключил всех знакомых. С одной стороны, она веселая, но, с другой — наталкивает на серьезные размышления в рамках данного видео».

В съемках ролика приняли участие дети из киношколы «Кинобэби». Проект снят при поддержке коворкинга «Моя территория». В дальнейших планах Агаева — снять ролик о защите животных. В настоящий момент автор работает над сценарием.

Наталья Двизова
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