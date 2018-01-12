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Главные новости Курганской области
11:25  12 января 2018 2

«На ДТП теперь ездят внештатники?» Курганцы взбудоражены слухами о массовых увольнениях в ГИБДД

Клипарт. Декабрь (Часть 1). Магнитогорск, рейд, безопасность, полиция, гибдд, маршрутка, дпс, зима
В Зауралье пока не сократили ни одного сотрудника ГИБДДФото: Илья Московец © URA.RU

Курганцы взбудоражены слухами о массовых увольнениях в ГИБДД. Один из читателей «URA.RU» сообщил, что всех инспекторов, которые приезжают на ДТП, вывели за штат. «Приезжает непонятно кто — и протоколы составят непонятно как, а люди потом страдают», — отметил собеседник агентства, который попросил не называть его имя. Однако эту информацию в пресс-службе УМВД России по Курганской области не подтвердили.

«На сегодняшний день у нас не сокращено ни одного сотрудника и за штат никто не выведен», — заявил руководитель пресс-службы Елена Радаева. Она пояснила, что работа по указу президента ведется — сейчас выясняется, какие штатные единицы не укомплектованы, кто из сотрудников собирается выйти на пенсию. «Как только у нас будет принято решение, мы об этом обязательно сообщим. Мы понимаем, что этот вопрос волнует автомобилистов», — отметила Радаева.

31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении 10 тысяч сотрудников МВД. При этом сокращение коснулось только сотрудников ГИБДД.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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