Актриса Регина Симонс подала в полицию Лос-Анджелеса заявление о домогательстве со стороны голливудской звезды боевиков Стивена Сигала. По словам девушки, инцидент произошел еще в 1994 году, во время съемок фильма «В смертельной опасности», когда ей было 18 лет.
Симонс утверждает, что Сигал пригласил ее к себе домой на вечеринку в честь окончания съемок, но оказалось, что девушка была единственной гостьей, передает «Газета.ru» со ссылкой на People. Заявление на актера также подала модель Фавиола Дадис. Она заявляет, что Сигал домогался ее на прослушиваниях в 2002 году. Отмечается, что сам артист эту информацию пока не прокомментировал.
Ранее «URA.RU» сообщало, что звезда саги о Гарри Поттере, актриса Эмма Уотсон, часто сталкивалась с сексуальными домогательствами. Она рассказала, что это является большой проблемой не только в США, но и в Великобритании. В свою очередь, актриса Катрин Денев встала на защиту мужчин, которые в кратчайшие сроки лишились места работы и уважения из-за того, что «касались чьего-то колена или пытались получить поцелуй», пишет «Федеральное агентство новостей».