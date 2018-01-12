{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 января 2018
Главные новости Москвы
14:41  12 января 2018 2

Стивена Сигала обвинили в изнасиловании

Актер пока не ответил на заявления коллегФото: Wikimedia Commons

Актриса Регина Симонс подала в полицию Лос-Анджелеса заявление о домогательстве со стороны голливудской звезды боевиков Стивена Сигала. По словам девушки, инцидент произошел еще в 1994 году, во время съемок фильма «В смертельной опасности», когда ей было 18 лет.

Симонс утверждает, что Сигал пригласил ее к себе домой на вечеринку в честь окончания съемок, но оказалось, что девушка была единственной гостьей, передает «Газета.ru» со ссылкой на People. Заявление на актера также подала модель Фавиола Дадис. Она заявляет, что Сигал домогался ее на прослушиваниях в 2002 году. Отмечается, что сам артист эту информацию пока не прокомментировал.

Ранее «URA.RU» сообщало, что звезда саги о Гарри Поттере, актриса Эмма Уотсон, часто сталкивалась с сексуальными домогательствами. Она рассказала, что это является большой проблемой не только в США, но и в Великобритании. В свою очередь, актриса Катрин Денев встала на защиту мужчин, которые в кратчайшие сроки лишились места работы и уважения из-за того, что «касались чьего-то колена или пытались получить поцелуй», пишет «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров