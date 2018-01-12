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13 января 2018
12 января 2018
Главные новости Москвы
17:09  12 января 2018 9

Хозяйка магазина перестала бесплатно раздавать хлеб из-за драк пенсионеров

В очередях за бесплатным хлебом пенсионеры проявили свои худшие качестваФото: «Весть — News»

Калужская предпринимательница Яна Гурова отменила бесплатную раздачу хлеба для пенсионеров в своем магазине. Благотворительность обернулась для нее целым потоком требований и оскорблений со стороны пожилых горожан.

Как рассказала владелица магазинов, ситуация обострилась, когда поставщик начал привозить хлеб не рано утром, а гораздо позже, пишет портал «Весть — News». Несмотря на это, пенсионеры выстраивались в очередь у магазина еще за час до открытия, а потому «нервничали сами и нервировали продавцов». На просьбу приходить за хлебом позже они никак не отреагировали и продолжали скандалить с продавцами, обвиняя их в воровстве хлеба. В итоге Гурова решила прекратить благотворительную акцию «из-за неадекватности некоторых личностей».

Отметим, что для калужской предпринимательницы это был не первый негативный опыт такого рода — в другом ее магазине идея бесплатной раздачи хлеба также провалилась из-за драк и скандалов между пенсионерами.

Дарья Корчак
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