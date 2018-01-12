Курганские энергетики стали Дедами Морозами. ФОТО

Энергетики «Курганской генерирующей компании» (ПАО «КГК») и уполномоченный по правам ребенка при Губернаторе Зауралья Алена Лопатина в канун Старого Нового года посетили областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Гости поздравили воспитанников учреждения с праздником и подарили им подарки.
Живущие в Центре ребята устроили для энергетиков и омбудсмена представление, где показали приготовленные творческие номера. По завершению праздника все дети получили сладкие подарки.
Главная цель таких акций — это возможность уделить внимание и подарить радость детям, временно оставшимся без родительской опеки, создать атмосферу новогоднего праздника с подарками, хорошим настроением и позитивными эмоциями, — отметили представители ПАО «КГК».
Акция «С теплом к детям» уже стала в «Курганской генерирующей компании» доброй традицией. Сотрудники призывают всех неравнодушных присоединиться к благотворительной акции и оказать любую помощь этому Центру и другим организациям поддержки детства.