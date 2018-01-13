США упомянули Россию в новой ядерной доктрине и пригрозили Москве серьезными последствиями

01:58 13 января 2018 0

США заявили о намерении нарастить ядерный потенциал Фото: depositphotos.com © URA.RU

Соединенные Штаты Америки не хотят считать Россию своим противником и стремятся к налаживанию стабильных отношений с Москвой. В то же время, страна намерена увеличить количество ядерных боеприпасов, чтобы «укрепить ядерное сдерживание». Об этом говорится в новой ядерной доктрине США.

Как напоминают авторы документа, в прошлом две страны поддерживали «стратегические диалоги», чтобы конкуренция и риски в ядерной сфере не вышли из-под контроля. В последний годы, тем не менее, «конструктивное взаимодействие» прекратилось, причем виной тому, как отмечается, стали действия России. А именно — воссоединение с Крымом, а также выработка военной стратегии и ядерные угрозы в адрес американских союзников, пишет ТАСС.

В доктрине подчеркивается, что США «с нетерпением ждут условий, которые вновь позволят наладить мирное взаимодействие с Россией», однако в свете вышеуказанных причин вынуждены увеличить количество ядерных боеприпасов малой мощности, чтобы «укрепить ядерное сдерживание». В документе утверждается, что РФ воспринимает США и НАТО как главных соперников, желая дестабилизировать обстановку в Евразии.

«Россия должна понять, что даже если она первой применит ядерное оружие, это не позволит ей достичь поставленных целей, полностью изменит природу конфликта и приведет к неприемлемому и не поддающемуся оценке ущербу для Москвы», — пишут авторы доктрины.

Ранее, как напоминает Nation News, стало известно, что США планируют создать ядерную боеголовку для баллистических ракет Trident с целью сдерживания России.