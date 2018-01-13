Звезда сериала «Универ», актриса Анастасия Самбурская откровенно рассказала, почему ушла из семьи и не может простить близких. Артистка опубликовала в Instagram эмоциональный пост, в котором рассказала о домашнем насилии.
Самбурская начала свое эмоциональное заявление с вопроса, стоит ли прощать мужчину, поднявшего руку на женщину. «Почему вы боитесь и позволяете слабым мужикам на вас самоутверждаться? Папка мамку бил, ну и меня пусть бьют! Это становится нормой!» — написала актриса, отметив, что это совсем «не норма». Звезда призвала женщин бросать таких мужчин и «иметь к себе уважение».
Далее артистка призналась, что знает о домашнем насилии все, так как сама выросла в такой семье. «Как только стали пробиваться зачатки мозгов, я уехала из города и забыла, как их всех звали!» — пояснила Самбурская. Актриса уточнила, что пыталась простить родственников, когда повзрослела, но у нее не получилось.
Ранее сообщалось, что Самбурская готовится к разводу с мужем Кириллом Дыцевичем. Поклонники даже задавались вопросом, не стало ли причиной разрыва рукоприкладство.