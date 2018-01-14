В Югре разбился в ДТП майор Евгений Яковлев, начальник Отдела по борьбе с экономическими преступлениями по городу Пыть-Яху. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО — Югре.
Авария произошла ранним утром 14 января на 723 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобиль Nissan X-Trail, которым управлял майор, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Freightliner. Водитель легковушки погиб на месте, водитель грузового авто не пострадал.
«Полицейский ехал из Нефтеюганска в Пыть-Ях, он с утра должен был заступить на службу, — рассказал собеседник „URA.RU“. — Возможно, торопился и не справился с управлением». Также одной из возможных причин называется скользкая трасса.
Ранее «URA.RU» публиковало материал о том, что после серии ДТП в новогодние каникулы, в которых погибло 13 человек, а также аналогичных аварий с массовыми жертвами в 2017 году, в ХМАО объявлена борьба со смертностью на дорогах. В регионе тестируют искусственный интеллект, который спасет водителей на северных дорогах.