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14 января 2018
13 января 2018
12 января 2018
11 января 2018
20:53  14 января 2018 4

В страшной аварии в Югре разбился высокопоставленный силовик. ФОТО

Майор погиб на местеФото: tyumentimes.ru

В Югре разбился в ДТП майор Евгений Яковлев, начальник Отдела по борьбе с экономическими преступлениями по городу Пыть-Яху. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО — Югре.

Авария произошла ранним утром 14 января на 723 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобиль Nissan X-Trail, которым управлял майор, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Freightliner. Водитель легковушки погиб на месте, водитель грузового авто не пострадал.

«Полицейский ехал из Нефтеюганска в Пыть-Ях, он с утра должен был заступить на службу, — рассказал собеседник „URA.RU“. — Возможно, торопился и не справился с управлением». Также одной из возможных причин называется скользкая трасса.

Ранее «URA.RU» публиковало материал о том, что после серии ДТП в новогодние каникулы, в которых погибло 13 человек, а также аналогичных аварий с массовыми жертвами в 2017 году, в ХМАО объявлена борьба со смертностью на дорогах. В регионе тестируют искусственный интеллект, который спасет водителей на северных дорогах.

Сергей Снегирев
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