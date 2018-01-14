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11 января 2018
20:56  14 января 2018 1

Властям Югры надоело быть поставщиками новостей о гибели людей в ДТП

Регион тестирует искусственный интеллект, который спасет водителей на северных дорогах
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение
На дорогах ХМАО будут использоваться интеллектуальные системы видеофиксации, позволяющие контролировать ситуацию в режиме реального времениФото: Вадим Ахметов © URA.RU

После серии ДТП в новогодние каникулы, в которых погибло 13 человек (в одном сразу 10), а также аналогичных аварий с массовыми жертвами в 2017 году, в ХМАО объявлена борьба со смертностью на дорогах. Правительство намерено в пятилетний срок добиться снижения количества дорожных происшествий, а вместе с ним и количества жертв не менее чем на 25%. Для достижения результата будет использован «Интеллектуальный транспортный комплекс» — система, появление которой анонсировала губернатор Наталья Комарова во время своего ежегодного обращения к югорчанам.

О начале работе над созданием комплекса сообщила «URA.RU» замдиректора департамента общественных и внешних связей региона Галина Липатова.

Новшество объединит на едином интерфейсе несколько подсистем — фото- и видеофиксацию нарушений ПДД, весогабаритный контроль и выдачу разрешений на перевозку грузов, мониторинг транспортных потоков, состояния дорог, погодных условий.

Объекты компании "Ренова" в Екатеринбурге и Верхней Пышме, система безопасный город, видеонаблюдение
На дорогах региона через 5 лет не останется «белых пятен»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комплекс получит возможность оперативно выводить информацию о различных ЧП на трассах сразу в Интернет, где эти данный могут увидеть автовладельцы.

На создание проекта власти предусмотрели порядка 3 млрд рублей из окружного бюджета. В работе будут задействованы департамент дорожного хозяйства и транспорта региона, управление автомобильных дорог, Фонд развития Югры, а также окружная ГИБДД. Помимо достижения нужных показателей в сфере безопасности, правительство ХМАО планирует за счет проекта увеличить пропускную способность трасс и даже достичь бюджетной экономии (порядка 200 млн рублей ежегодно) за счет повышения качества содержания дорог.

По данным чиновников, «Интеллектуальный транспортный комплекс» — на сегодняшний день одна из наиболее реальных мер воздействия на проблематику смертности на дорогах.

Другой вариант — превращение действующих в Югре автомобильных трасс в единые двухполосные автомагистрали — на практике неосуществим. Из-за огромной территории региона (534 801 км) только в теории эта работа займет приблизительно 30 лет и обойдется в несколько сотен миллиардов рублей.

Как сообщил в разговоре с «URA.RU» заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Новиков, к имеющейся протяженности в 2,7 тысяч километров фактически предстоит добавить еще столько же. Сегодня в Югре эксплуатируются только дороги III и IV категорий. Это трассы обычного типа, спроектированные по ГОСТу 90-х годов, не предусматривающие высокоскоростного движения. Их строительство начиналось еще в эпоху СССР.

Открытие движения по транспортной развязке Сургут-Лянтор-Когалым. Сургут, сургутнефтегаз, транспортная развязка, трасса, дорога, вахта снг
С помощью проекта власти также рассчитывают увеличить пропускную способность региональных дорог
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Проектировать и строить дороги в четыре полосы — это колоссальные ресурсы. Это десятилетия работы», — комментирует Новиков.

Публично о качестве югорских дорог общественность говорила на протяжении всего 2017 года, после того как недалеко от Ханты-Мансийска произошла автокатастрофа с автобусом. Тогда погибло 10 детей-спортсменов из Нефтеюганска и двое их тренеров. Стало очевидно, что в северных регионах страны передвигаться по загородным трассам в темное время суток крайне опасно. Зимой полосы значительно сужаются из-за собранного снега на обочинах. Автомобили разъезжаются с минимальным интервалом. Ситуацию также серьезно усугубляет гололед, который из-за климатических условий держится большую часть года.

Вопрос о соответствии нынешней дорожной инфраструктуры ХМАО современным нормам безопасности губернатор Наталья Комарова поставила после второго резонансного ДТП, когда в движущийся состав на нерегулируемом железнодорожном переезде вблизи Нижневартовска на скорости врезался грузовик (пострадали около 20 человек, один — скончался). Глава Югры организовала рабочее совещание с участием РЖД, а также поручила подчиненным разработать предложения по комплексному решению сложившейся проблемы.

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