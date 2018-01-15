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15 января 2018
Главные новости 
10:11  15 января 2018 1

Губерниев оценил, как скажется бойкот канадцев на соревнованиях в Тюмени

Дмитрий Губерниев. Встреча с фанатами. Тюмень. , губерниев дмитрий
Дмитрий Губерниев не понял решения канадских биатлонистовФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение сборной Канады по биатлону о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени. По его мнению, канадских спортсменов можно только пожалеть.

«Мне будет не хватать Розанны Кроуфорд (канадской биатлонистки — прим.ред.) в Тюмени. Она доказала, что хорошая спортсменка, но я это переживу. А тюменские зрители этого вообще не заметят. Канадцы не ведают, что творят. Они лишают себя красот „Жемчужины Сибири“. Не пострадает биатлон от отсутствия сборной Канады совсем», — цитирует Губерниева Championat.com.

Напомним, что канадская биатлонистка Розанна Кроуфорд ранее заявила, что сборная Канады будет бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, если международный союз биатлонистов (IBU) не отменит соревнования. «У меня нет уверенности, что в России допинг-контроль будет организован должным образом, а потому в ближайшее время не считаю нужным проводить там соревнования. Относительно участия сборной Канады в финальном этапе Кубка мира вопрос решён. Мы туда не поедем», — заявила Кроуфорд в беседе с Championat.com

Напомним, что этап Кубка мира по биатлону пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Ранее четырехкратный олимпийский Александр Тихонов в беседе с «Национальной службой новостей» назвал выступление российских биатлонистов в немецком Оберхофе «позором и унынием». На соревнованиях в Германии ни мужская, ни женская сборные России не смогли пробиться в десятку лучших.

Сергей Макеев
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