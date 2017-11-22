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22 ноября 2017
10:02  22 ноября 2017 0

Тюмень осталась за бортом Кубка мира по биатлону

Биатлон. Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области - 2016. Тюмень, биатлон
Тюмень не стала бороться за проведение этапа Кубка мира по биатлону 2018/2019Фото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Международный союз биатлонистов (IBU) не включил в календарь Кубка мира 2018/2019 российский этап соревнований, который должен был пройти в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполком IBU.

Известие о этом привело в негодование спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который опубликовал на своей странице в Instagram пост, полный отчаяния. «Россию лишили этапа Кубка мира в сезоне 18-19!!!???? Типа —Фиг нам, а не Тюмень!!!????? Или мы сами не заявились???? Прилетим через несколько часов в Эстерсунд, будем разбираться!!! Биатлон с Дмитрием Губерниевым!!! За Страну, за справедливость!!! За чистый российский спорт!!! Будем бороться!!! Так победим!!!» — пишет комментатор.

Тем временем источник «URA.Ru» в правительстве Тюменской области уточнил, что истерия вокруг лишения столицы региона права на проведение престижных соревнований раздута на пустом месте: «Тюмень, как и планировалось, примет этап сезона 2017/18, он пройдет в марте следующего года. На следующий сезон 2018/19 мы даже заявок не подавали, поэтому ни о каком лишении речи не идет, это ошибка» — пояснил собеседник агентства.

Напомним, что этап Кубка мира 2017/2018 пройдет в Тюмени c 20 по 25 марта.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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