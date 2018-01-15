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11:10  15 января 2018 1

На Югру надвигаются сильнейшие за зиму холода

Клипарты. Сургут , туман, холод, зима, мороз
В ХМАО прогнозируют сильное похолоданиеФото: Алексей Андронов © URA.RU

В Югре прогнозируется похолодание, подобного которому в регионе в эту зиму еще не было. В крупнейших городах округа температура опустится до -40 градусов.

Похолодание начнется в среду, 17 января. На большей части округа в этот день температура воздуха опустится до отметки в -20 градусов. К 19 января в Сургуте и Нижневартовске похолодает до -40 градусов. Самым морозным днем будет суббота, 20 января, а затем в регионе начнется потепление. Морозы затронут не всю Югру — в Ханты-Мансийске, если верить прогнозам синоптиков, похолодает только до -30 градусов.

Интересно, что 19 января отмечается один из главных православных праздников — Крещение Господне. В этот день верующие окунаются в купели и иордани на реках. С этим праздником традиционно связывают крещенские морозы, которые считаются самыми сильными в году. Отметим, в эту зиму температура воздуха в ХМАО еще ни разу не опускалась ниже -30 градусов.

Крещение 2016. Сургут, крещенские купания
В Сургуте на Крещение бывало и под минус 50
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Антон Степыгин
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