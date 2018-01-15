Нелегальная свалка обошлась курганскому бизнесмену в 25 миллионов рублей

Арбитражный суд Курганской области постановил взыскать с предпринимателя Ольги Шашковой более 25 млн рублей ущерба за загрязнение земель незаконной свалкой. Решение размещено в картотеке дел суда.
С иском в суд обратилось управление Росприроднадзора по Курганской области после того, как арендатор участка по проспекту Конституции, 7 ИП Шашкова О. П. отказалась добровольно возместить многомиллионный ущерб, нанесенный природе.
В 2016 году ООО «Наука и Практика Сервис» организовало свалку коммунальных отходов на участке рядом с фармкомбинатом «Синтез». В городе разгорелся скандал, мэрия потребовала от директора компании Эдуарда Шашкова очистить земельный участок. На въезде даже устанавливали охрану, чтобы пресечь сброс мусора на территорию. «Наука и ПрактикаСервис» была оштрафована на 100 тысяч рублей. Роспотребнадзор оштрафовал и арендатора участка — сестру бизнесмена Ольгу Шашкову — на 1500 рублей и предъявил ей экологический ущерб в размере 25 млн 285,5 тысячи рублей. Экспертиза показала загрязнение почвы калием, азотом и нефтепродуктами. Ответчики заявили, что участок был загрязнен еще до передачи его в аренду, но доказать это в суде не смогли.
Эдуард Шашков заявил «URA.RU», что с решением суда не согласен и обжалует его в установленные сроки. В помещениях на арендованном участке бизнесмен собирался заняться сортировкой и переработкой отходов. Однако администрация Кургана не разрешила вести подобную деятельность на этой территории.