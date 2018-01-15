16:39 15 января 2018 0

В Тазвоском районе прошли кадровые чистки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации одного из самых скандальных районов Ямала, Тазовском, произошли кадровые чистки. Свои посты покинули заместитель главы по соцполитике Елена Шарикадзе и начальник районного управления культуры, спорта и молодежной политики Светлана Еремина, сообщили собственные источники «URA.RU». Подтвердили увольнение этих сотрудников и в районной администрации.

Кроме того, источники агентства сообщают о обсуждении отставки начальника департамента образования Тазовского района Валерия Куцурова. В ведомстве эту информацию пока опровергают и говорят, что он продолжает работать.

Кадровые перестановки, по сообщениям инсайдеров, произошли также в школе-интернате поселка Гыда. В самом учебном заведении пока воздержались от комментариев. Директор школы Татьяна Слободянюк сейчас по официальной версии находится в отпуске. Ее заместителя также не оказалось на месте. На официальном сайте школы указано, что в настоящее время в школе вакантна должность одного из завучей. Его обязанности временно исполняет один из педагогов школы. Кто занимал эту должность ранее — не уточняется.

Получить официальные комментарии о причинах этих отставок в районной администрации пока не удалось. Глава района Александр Иванов не стал общаться с журналистом «URA.RU». Он перенаправил вопрос к своему заместителю Владимиру Семяниву, который тоже отказался говорить, сославшись на сильную занятость.

Неофициально источники говорят, что все кадровые решения связаны с рядом громких скандалов в районе. Главный из них — разборки в гыданской школе, где дети избивали педагогов. Напомним, после расследования «URA.RU» о проблемах в школе-интернате в Гыде прошла полномасштабная проверка. Директор школы Оксана Севастеева была отстранена от работы и в данный момент занимает должность простого учителя. Прокуратура выявила множество нарушений в работе образовательного учреждения. А несколько несовершеннолетних, участвовавших в избиении учителя, отправились в колонию, поскольку уже имели условные наказания.