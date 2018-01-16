Директор департамента образования и науки Курганской области (должность равнозначна министерской) Наталья Бобкова будет отправлена в отставку — такую информацию на встрече с бунтующими учителями Звериноголовского района озвучил вице-губернатор по социальным вопросам Александр Карпов. Об этом «URA.RU» рассказали участники встречи.
Также уволить пообещали руководителя районного отдела образования Елену Визгину. «Школе в 2018 году будет выделен дополнительный миллион рублей на стимулирующие выплаты, мы довольны итогами переговоров», — рассказал организатор акции протеста Владимир Кочеулов. За распределением стимулирующих выплат в школе Карпов пообещал следить лично, а Кочеулова предложил назначить председателем комиссии.
Тем не менее, учителя заявили, что не отказываются от своих требований, и решение о том, будут ли они приостанавливать работу с 22 января, примут в течение ближайших двух дней.
Учителя Звериноголовской школы Курганской области в видеообращении Путину пожаловались на низкие доходы и отсутствие положенных им стимулирующих выплат.