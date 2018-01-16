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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Курганской области
17:26  16 января 2018 34

В Курганской области после скандала с учителями отправили в отставку крупного чиновника

Разное. Курган, бобкова наталья
Директор департамента образования и науки Наталья Бобкова лишилась своего постаФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Директор департамента образования и науки Курганской области (должность равнозначна министерской) Наталья Бобкова будет отправлена в отставку — такую информацию на встрече с бунтующими учителями Звериноголовского района озвучил вице-губернатор по социальным вопросам Александр Карпов. Об этом «URA.RU» рассказали участники встречи.

Также уволить пообещали руководителя районного отдела образования Елену Визгину. «Школе в 2018 году будет выделен дополнительный миллион рублей на стимулирующие выплаты, мы довольны итогами переговоров», — рассказал организатор акции протеста Владимир Кочеулов. За распределением стимулирующих выплат в школе Карпов пообещал следить лично, а Кочеулова предложил назначить председателем комиссии.

Тем не менее, учителя заявили, что не отказываются от своих требований, и решение о том, будут ли они приостанавливать работу с 22 января, примут в течение ближайших двух дней.

Учителя Звериноголовской школы Курганской области в видеообращении Путину пожаловались на низкие доходы и отсутствие положенных им стимулирующих выплат.

Татьяна Жаткина
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