{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 января 2018
16 января 2018
03:28  17 января 2018 0

Суд готовится вынести приговор обвиняемому в педофилии священнику Грозовскому

Погребение плащаницы Христа в Свято-Троицком Соборе. Екатеринбург, священник, книга, свеча, чтение, православие, служба
Священник отрицает винуФото: Александр Мамаев © URA.RU

В среду, 17 января, Приозерский городской суд Ленинградской области вынесет приговор священнику Глебу Грозовскому, которого обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними в православных лагерях. Оглашение приговора начнется в 09:30 по местному времени.

Судебный процесс по этому уголовному делу, как напоминает ТАСС, проходил в закрытом режиме, поскольку потерпевшими выступили три несовершеннолетние девочки. Причем в уголовном деле фигурирует только два эпизода.

Следователи полагают, что в 2011 году в одном из православных лагерей ленинградской области Грозовский, будучи клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе под Санкт-Петербургом, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Позже, в 2013 году, в лагере православного детско-юношеского клуба в Греции жертвами священника стали еще две несовершеннолетние. Когда началось расследование, священник скрылся за границей, был объявлен в международный розыск, и в 2016 году его доставили в Петербург из Израиля.

Новость по теме
Израиль передал России священника-педофила Грозовского

Прокуратура просит суд признать Глеба Грозовского виновным в педофилии и приговорить к 15 годам колонии строгого режима, а также лишить на 12 лет его права заниматься воспитательной деятельностью. Сам священник, в свою очередь, вину не признает.

В своем заключительном слове он выразил надежду, что суд и присутствующие его услышат, правильно поймут и примут справедливое решение. «Мне искренне жаль и детей, и их родителей. Считаю, что именно дети являются жертвами родителей, которые манипулируют детьми, втягивают их в омерзительный судебный процесс. Меня волнует их дальнейшая судьба, я понимаю свою ответственность за них. И как священник молюсь об их спасении», — приводит «Федеральная служба новостей» слова священника.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров