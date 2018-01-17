Суд готовится вынести приговор обвиняемому в педофилии священнику Грозовскому

03:28 17 января 2018 0

Священник отрицает вину Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В среду, 17 января, Приозерский городской суд Ленинградской области вынесет приговор священнику Глебу Грозовскому, которого обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними в православных лагерях. Оглашение приговора начнется в 09:30 по местному времени.

Судебный процесс по этому уголовному делу, как напоминает ТАСС, проходил в закрытом режиме, поскольку потерпевшими выступили три несовершеннолетние девочки. Причем в уголовном деле фигурирует только два эпизода.

Следователи полагают, что в 2011 году в одном из православных лагерей ленинградской области Грозовский, будучи клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе под Санкт-Петербургом, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Позже, в 2013 году, в лагере православного детско-юношеского клуба в Греции жертвами священника стали еще две несовершеннолетние. Когда началось расследование, священник скрылся за границей, был объявлен в международный розыск, и в 2016 году его доставили в Петербург из Израиля.

Прокуратура просит суд признать Глеба Грозовского виновным в педофилии и приговорить к 15 годам колонии строгого режима, а также лишить на 12 лет его права заниматься воспитательной деятельностью. Сам священник, в свою очередь, вину не признает.

В своем заключительном слове он выразил надежду, что суд и присутствующие его услышат, правильно поймут и примут справедливое решение. «Мне искренне жаль и детей, и их родителей. Считаю, что именно дети являются жертвами родителей, которые манипулируют детьми, втягивают их в омерзительный судебный процесс. Меня волнует их дальнейшая судьба, я понимаю свою ответственность за них. И как священник молюсь об их спасении», — приводит «Федеральная служба новостей» слова священника.