Терапевт рассказала, как побороть упадок сил из-за короткого светового дня

22 октября 2025 в 23:37
Врач Агаева рассказала, что справиться с упадком сил поможет режим дня

Фото: Илья Московец © URA.RU

Для того чтобы избавиться от упадка сил, снижения работоспособности и настроения из-за сокращения светового дня нужно соблюдать распорядок дня, уделять внимание сбалансированному питанию, а также регулярно заниматься физическими упражнениями. Об этом URA.RU сообщил врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.

«Для того, чтобы улучшить своё состояние в осенне-зимний период, можно по утрам использовать лампу для светотерапии с мощностью 10 тысяч люкс. Также стоит ежедневно совершать прогулки, особенно в промежутке с 11 до 15 часов дня», — пояснила Анастасия Агаева. Она уточнила, что важно придерживаться режима дня, а также регулярно заниматься физической активностью.

Агаева рекомендовала отказаться от использования гаджетов для выработки мелатонина и улучшения сна. Врач также напомнила о роли сбалансированного питания для поддержания хорошего самочувствия в межсезонье.

Ранее специалисты отмечали, что осенью у многих россиян ухудшается настроение и появляется усталость, а для профилактики подобных состояний рекомендуется ежедневно гулять не менее 30–60 минут и поддерживать физическую активность. Также эксперты советовали использовать лампы для светотерапии и уделять внимание сбалансированному питанию, чтобы снизить проявления осенней хандры.

