Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Mash: задержан подозреваемый в подрыве в Ставрополе

22 октября 2025 в 23:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На месте трагедии работают оперативники (архивное фото)

На месте трагедии работают оперативники (архивное фото)

Фото: Сергей Белов © URA.RU

В Ставрополе задержан подозреваемый в организации взрыва, который произошел накануне на остановке. Мужчина, которого считают причастным к инциденту, был оперативно задержан силовиками. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

По информации издания, мужчина мог оставить взрывное устройство в детской коляске. В результате подрыва пострадала женщина, находившаяся рядом.

Взрыв произошел 22 октября на троллейбусной остановке. Предположительно, пострадавшая женщина скончалась от многочисленных травм, полученных в результате детонации. На месте происшествия продолжают работать следователи и эксперты, которые собирают вещественные доказательства и опрашивают очевидцев.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
Следующий материал