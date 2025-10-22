Mash: задержан подозреваемый в подрыве в Ставрополе
На месте трагедии работают оперативники (архивное фото)
Фото: Сергей Белов © URA.RU
В Ставрополе задержан подозреваемый в организации взрыва, который произошел накануне на остановке. Мужчина, которого считают причастным к инциденту, был оперативно задержан силовиками. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
По информации издания, мужчина мог оставить взрывное устройство в детской коляске. В результате подрыва пострадала женщина, находившаяся рядом.
Взрыв произошел 22 октября на троллейбусной остановке. Предположительно, пострадавшая женщина скончалась от многочисленных травм, полученных в результате детонации. На месте происшествия продолжают работать следователи и эксперты, которые собирают вещественные доказательства и опрашивают очевидцев.
- Зоряна22 октября 2025 23:54Только пожизненный срок террористу -убийце !