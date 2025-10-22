Выросла угроза атак дронов ВСУ по жилым районам: главное в зоне СВО 22 октября

БПЛА могут чаще попадать в жилые дома, сообщил Генштаб Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, осужденный по уголовному делу о растрате госсредств и выводе 4 миллиардов рублей, выразил желание пойти на СВО штурмовиком. Об этом рассказал его адвокат Денис Балуев.

По словам юриста, Иванов давно рассматривает возможность участия в боевых действиях, считая это единственным способом восстановить свою репутацию и имя. В настоящее время адвокат готовит обращение в Министерство обороны с просьбой предоставить его подзащитному возможность заключить контракт на службу. Тем временем Генштаб России сообщил, что Вооруженные силы Украины могут чаще бить беспилотниками по объектам критически важной инфраструктуры и жилым районам. Главное в теме специальной военной операции РФ за 22 октября — читайте в материале URA.RU.

Бойцы СВО применили «плащи-невидимки» для освобождения села в ДНР

Военнослужащие 27-й гвардейской мотострелковой дивизии, входящей в состав группировки войск «Центр», применили тепловизионные плащи для скрытого передвижения в ходе освобождения населенного пункта Ленино на территории ДНР, рассказали в Минобороны. Подчеркивается, что использование специализированного оборудования позволило минимизировать риск обнаружения военнослужащих противником в процессе продвижения к населенному пункту.

Также 22 октября Минобороны сообщило об освобождении двух населенных пунктов. Под контроль ВС РФ взяты село Павловка в Запорожской области. Также было освобождено село Ивановка в Днепропетровской области.

Генштаб: выросла угроза роста ударов украинских БПЛА по жилым домам

Возросла угроза атак беспилотников Украины по объектам критически важной инфраструктуры и жилым районам. Такой вывод связан с более частым использованием Киевом беспилотников большой дальности. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Владимир Цимлянский.

Украина вновь получает американское оружие, но есть нюанс

Европейские союзники предоставили Украине вооружение американского производства на сумму порядка 2 миллиардов долларов, заявил генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, президент США Дональд Трамп принял решение возобновить поставки вооружения Украине, однако теперь за него платят союзники.

Нанесен мощный удар по энергообъектам Украины

Министерство обороны РФ сообщило о проведении масштабной атаки на объекты энергетической инфраструктуры на территории Украины. Операция стала ответом на террористические действия, организованные Киевом. В ведомстве уточнили, что для нанесения ударов были использованы различные виды вооружения, в том числе ракеты «Кинжал». По официальным данным, все намеченные цели были поражены, а подразделения выполнили поставленные задачи в полном объеме.

Марочко: Россия может ослабить фронт ударами по тренировочным лагерям ВСУ

Российские удары по тренировочным лагерям иностранных наемников приведут к ослаблению позиций ВСУ, считает военный эксперт Андрей Марочко. «Нанесение ударов по тренировочным лагерям означает, что боевики, проходящие там подготовку, не смогут попасть на линию боевого соприкосновения, это приведет к ослаблению отдельных участков фронта», — отметил Марочко в эфире телеканала ОТР. Ранее российские военные уже били по лагерям наемников в Черниговской и Киевской областях.

Ночная атака БПЛА: дроны в Ленобласти и атаки по предприятиям

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью БПЛА 11 российских регионов в ночь на 22 октября. В результате атаки российские системы ПВО смогли уничтожить 33 летательных аппарата. Участились случаи атак на промышленные объекты: в Мордовии повредили предприятие. Подобная попытка была совершена в Дагестане, но безуспешно — до своей цели долететь беспилотникому не дала ракета ПВО, в результате чего обошлось без разрушений и пострадавших.