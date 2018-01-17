11:25 17 января 2018 10

Дело, бросавшее тень на репутацию известного югорского политика Андрея Филатова, закрыто Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Лангепасский городской суд освободил из-под стражи экс-вице-мэра города Андрея Миниахметова. Его обвиняли в получении взятки в один миллион рублей от Андрея Гурина — владельца фирмы из Когалыма ООО «КонцессКом». Приговором чиновник признан виновным, ему назначен штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Также Миниахметову запрещено работать в муниципальных органах власти в течение двух лет, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

СКР также обвинял бывшего замглавы администрации в злоупотреблении должностными полномочиями, однако в суде этот факт доказать не удалось. За осужденным в этой части признано право на реабилитацию, добавили в суде.

Как ранее объяснял в разговоре с агентством адвокат чиновника Сергей Даниленко, дело Миниахметова имело политическую подоплеку. Следователи разрабатывали версию, что чиновник, занимавший пост городского куратора ЖКХ, передавал полученные от предпринимателей деньги кандидату в депутаты региональной Думы, советнику губернатора Югры по вопросам внутренней политики Андрею Филатову в качестве частичной оплаты неофициальных расходов на избирательную кампанию. Филатов избирался в 2016 году в парламент от «Единой России», имел ряд влиятельных оппонентов, заинтересованных в его дискредитации, но очернить репутацию кандидата и убрать его с политического ландшафта не удалось.

В итоге Андрей Филатов смог пройти в парламент и занял в его структуре пост руководителя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.