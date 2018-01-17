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Главные новости Югры
11:25  17 января 2018 10

Вице-мэр из ХМАО, отсидевший в СИЗО, отпущен на свободу. Его обвиняли в содержании «черной кассы» известного политика

Заседание Правительства ХМАО. Ханты-Мансийск., филатов андрей
Дело, бросавшее тень на репутацию известного югорского политика Андрея Филатова, закрытоФото: Александр Елизаров © URA.RU

Лангепасский городской суд освободил из-под стражи экс-вице-мэра города Андрея Миниахметова. Его обвиняли в получении взятки в один миллион рублей от Андрея Гурина — владельца фирмы из Когалыма ООО «КонцессКом». Приговором чиновник признан виновным, ему назначен штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Также Миниахметову запрещено работать в муниципальных органах власти в течение двух лет, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

СКР также обвинял бывшего замглавы администрации в злоупотреблении должностными полномочиями, однако в суде этот факт доказать не удалось. За осужденным в этой части признано право на реабилитацию, добавили в суде.

Как ранее объяснял в разговоре с агентством адвокат чиновника Сергей Даниленко, дело Миниахметова имело политическую подоплеку. Следователи разрабатывали версию, что чиновник, занимавший пост городского куратора ЖКХ, передавал полученные от предпринимателей деньги кандидату в депутаты региональной Думы, советнику губернатора Югры по вопросам внутренней политики Андрею Филатову в качестве частичной оплаты неофициальных расходов на избирательную кампанию. Филатов избирался в 2016 году в парламент от «Единой России», имел ряд влиятельных оппонентов, заинтересованных в его дискредитации, но очернить репутацию кандидата и убрать его с политического ландшафта не удалось.

В итоге Андрей Филатов смог пройти в парламент и занял в его структуре пост руководителя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Эльдар Булатов
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