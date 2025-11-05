Путин наградил участников СВО из ХМАО высокими боевыми наградами

Путин наградил двух героев СВО из Радужного Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил двух участников СВО из Радужного (ХМАО) высокими боевыми наградами. Александр Топчиенко получил Георгиевский крест IV степени, а Александр Сопыряев — медаль «За отвагу».

«Указом президента Российской Федерации Александр Топчиенко и Александр Сопыряев удостоены боевых наград, которые заслужили во время участия в СВО. Александр Топчиенко награжден знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени, а Александр Сопыряев — медалью „За отвагу“», — сообщил телеграм-канал Депгоссслужбы Югры.

Александр Топчиенко ушел на фронт в сентябре 2022 года вместе с сыном Владимиром. Он служил во взводе связи мотострелкового полка 1307, после одного из боев был госпитализирован. После возвращения к мирной жизни герой СВО получил должность заместителя председателя Думы города Радужный.

Продолжение после рекламы

Александр Сопыряев получил медаль «За отвагу» за героизм, проявленный в наступательной операции по освобождению Запорожской области. Сейчас ветеран активно участвует в общественной жизни и проходит обучение на проекте «Герои Югры».