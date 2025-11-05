Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Нижневартовске из-за погоды приземлился самолет, летевший в ЯНАО

05 ноября 2025 в 16:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В аэропорту Нижневартовска сел самолет, летевший в Новый Уренгой

В аэропорту Нижневартовска сел самолет, летевший в Новый Уренгой

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Из-за плохой погоды самолет, следовавший из Новосибирска в Новый Уренгой, сел в Нижневартовске. Причиной стал сильный ветер в аэропорту назначения.

«По причине неблагоприятных метеорологических условий на аэродроме Новый Уренгой воздушное судно чартерного рейса, следующее из Новосибирска, ушло на запасной аэродром в Нижневартовск. Сильный ветер на Ямале препятствует работе воздушной гавани», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.

Самолет задержится в Нижневартовске до 5:50 утра. Транспортная прокуратура следит за тем, чтобы права пассажиров соблюдались. Им будут предоставлены все необходимые услуги.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании Utair, направлявший из Сургута в московский аэропорт Внуково, приземлился на запасном аэродроме в Шереметьево. Внуково закрыли из-за дрона.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал