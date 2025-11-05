В Нижневартовске из-за погоды приземлился самолет, летевший в ЯНАО

В аэропорту Нижневартовска сел самолет, летевший в Новый Уренгой Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Из-за плохой погоды самолет, следовавший из Новосибирска в Новый Уренгой, сел в Нижневартовске. Причиной стал сильный ветер в аэропорту назначения.

«По причине неблагоприятных метеорологических условий на аэродроме Новый Уренгой воздушное судно чартерного рейса, следующее из Новосибирска, ушло на запасной аэродром в Нижневартовск. Сильный ветер на Ямале препятствует работе воздушной гавани», — сообщила Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.

Самолет задержится в Нижневартовске до 5:50 утра. Транспортная прокуратура следит за тем, чтобы права пассажиров соблюдались. Им будут предоставлены все необходимые услуги.

