Школьница из ХМАО выиграла миллион рублей во всероссийском конкурсе

05 ноября 2025 в 17:24
Школьница из ХМАО стала победительницей конкурса "Большая перемена"

Школьница из ХМАО стала победительницей конкурса «Большая перемена»

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ученица школы №6 из Югорска (ХМАО) Ангелина Метель выиграла миллион рублей. Она победила во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».

«Ангелина Метель — активистка „Движения Первых“ и ученица школы №6 — одержала блестящую победу в конкурсе „Большая перемена“, став лауреатом I степени. Она выиграла миллион рублей, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вуз», — рассказала мэрия Югорска на официальном сайте.

Конкурс «Большая перемена» — это всероссийский проект для талантливых школьников. В финале этого года участвовали 1,5 тысячи старшеклассников из 79 регионов России. В 2025 году темой конкурса стало воплощение мечты в реальность.

Ранее URA.RU писало, что студентка Нижневартовского медицинского колледжа Эсмер Мирзабекова победила во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия». Девушка представила проект о прогрессе в области медицины и стала лучшей в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны».

