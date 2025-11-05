Школьница из ХМАО выиграла миллион рублей во всероссийском конкурсе

Школьница из ХМАО стала победительницей конкурса «Большая перемена» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ученица школы №6 из Югорска (ХМАО) Ангелина Метель выиграла миллион рублей. Она победила во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».

«Ангелина Метель — активистка „Движения Первых“ и ученица школы №6 — одержала блестящую победу в конкурсе „Большая перемена“, став лауреатом I степени. Она выиграла миллион рублей, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вуз», — рассказала мэрия Югорска на официальном сайте.

Конкурс «Большая перемена» — это всероссийский проект для талантливых школьников. В финале этого года участвовали 1,5 тысячи старшеклассников из 79 регионов России. В 2025 году темой конкурса стало воплощение мечты в реальность.

