16:32 17 января 2018 1

«Берут в „добрые“ руки и освежевывают». В Перми через Avito торгуют шкурами собак. ФОТО

Пользователи Сети утверждают, что это шкура таксы Фото: группа ВК «Группа помощи мун. приюту г. Перми Я ЖИВОЙ» Пермяков шокировала продажа собачьих шкур через известный сайт объявлений. Пользователи Сети утверждают, что на торги выставлены, в том числе, шкуры породистых животных: таксы, колли и сеттера. «В Перми некие граждане не стесняясь продают шкуры мелких и средних собак. Наверное, потеряшек/бездомных отлавливают, берут в „добрые“ руки и освежевывают. Имеет ли смысл обращаться в органы?», — такое объявление появилось в одной из групп во «Вконтакте», посвященной защите животных. К объявлению приложены скриншоты с фото шкур, а также с номерами авторов объявлений о продаже. К сожалению, дозвониться до них не удалось — у одного отключен телефон, у второй — постоянно занято. В комментариях пользователи пишут, что некоторые шкуры явно принадлежат породистым собакам. Так, среди предложенных вариантов есть шкура колли, таксы и сеттера. 1/2 В этой шкуре пользователи опознали сеттера, хотя было предположение, что это шпиц Фото: Группа помощи мун. приюту г. Перми «Я ЖИВОЙ» Сами объявления уже удалены с сайта. Одна из пользовательниц рассказала «URA.RU», что в объявлениях не указывалось, чья именно шкура продается. «Я искала в подарок овечью шкуру и наткнулась на это объявление, — говорит девушка. — Позвонила по номеру автору, ответила женщина. Я спросила, чьи это шкуры? Она ответила, что не знает, мол, она только продает».