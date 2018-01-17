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17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Пермского края
16:32  17 января 2018 1

«Берут в „добрые“ руки и освежевывают». В Перми через Avito торгуют шкурами собак. ФОТО

Пользователи Сети утверждают, что это шкура таксыФото: группа ВК «Группа помощи мун. приюту г. Перми Я ЖИВОЙ»

Пермяков шокировала продажа собачьих шкур через известный сайт объявлений. Пользователи Сети утверждают, что на торги выставлены, в том числе, шкуры породистых животных: таксы, колли и сеттера.

«В Перми некие граждане не стесняясь продают шкуры мелких и средних собак. Наверное, потеряшек/бездомных отлавливают, берут в „добрые“ руки и освежевывают. Имеет ли смысл обращаться в органы?», — такое объявление появилось в одной из групп во «Вконтакте», посвященной защите животных. К объявлению приложены скриншоты с фото шкур, а также с номерами авторов объявлений о продаже. К сожалению, дозвониться до них не удалось — у одного отключен телефон, у второй — постоянно занято.

В комментариях пользователи пишут, что некоторые шкуры явно принадлежат породистым собакам. Так, среди предложенных вариантов есть шкура колли, таксы и сеттера.

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В этой шкуре пользователи опознали сеттера, хотя было предположение, что это шпиц Фото: Группа помощи мун. приюту г. Перми «Я ЖИВОЙ»

Сами объявления уже удалены с сайта. Одна из пользовательниц рассказала «URA.RU», что в объявлениях не указывалось, чья именно шкура продается. «Я искала в подарок овечью шкуру и наткнулась на это объявление, — говорит девушка. — Позвонила по номеру автору, ответила женщина. Я спросила, чьи это шкуры? Она ответила, что не знает, мол, она только продает».

Анна Белкина
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