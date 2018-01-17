{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Разговор идет прямо сейчас!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Курганской области
19:12  17 января 2018 2

Прокурор Зауралья и сити-менеджер Кургана претендуют на престижную премию

Пресс-конференция премия УрФО
В Кургане озвучили шорт-лист премии «Итоги года Урала и Сибири»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане 17 января озвучили список основных номинантов на премию «Итоги года Урала и Сибири» от Зауралья. Среди них оказался прокурор Курганской области Игорь Ткачев, который претендует на звание «Дипломат года» в разделе «Политика», — передает корреспондент «URA.RU».

Как отметил руководитель департамента исследований Института стратегических коммуникаций и социальных проектов Павел Шведов, представивший журналистам «шорт-лист» номинантов, эксперты отметили активное участие Ткачева в разрешении конфликта между дольщиками и компанией СМУ КПД. Прокурору, по мнению респондентов, удалось наладить взаимодействие властей и надзорных органов. «Проблема обманутых дольщиков во многих регионах обретает угрожающий масштаб. На наш взгляд, это серьезное достижение, что в Курганской области проблема была разрешена оперативно и эффективно», — подчеркнул Шведов.

Пресс-конференция премия УрФО "Итоги года". Курган, шведов павел
Павел Шведов озвучил основных номинантов на премию «Итоги года 2017: Урал и Сибирь» в Кургане и поспешил в ХМАО, где также пройдет пресс-конференция
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В этой же номинации представлен заместитель губернатора, руководитель аппарата правительства Курганской области Вадим Шумков за «политическую стабильность в регионе».

В номинации «Дебют года» отметили сити-менеджера Кургана Андрея Потапова. В качестве «Лоббист года» эксперты видят директора Варгашинского завода ППСО Владимира Казакова. «Парламентарием года» номинирована сенатор Елена Перминова, ее отметили за выступления в ходе обсуждения бюджетной обеспеченности регионов. А вот список «Оппозиционеров года» в регионе стабильный — это лидер зауральских коммунистов Василий Кислицын, депутат облдумы справедливоросс Борис Шалютин и председатель Центра общественного контроля Иван Камшилов.

«Пиаром года» в Зауралье посчитали партийный проект «Единой России» «Городская среда», который также высоко оценили и в Челябинской области.

В разделе «Экономика» эксперты отметили Варгашинский завод ППСО, ООО «Велфарм», а также ОАО «Корвет» за создание нового производства в Челябинской области. «Основная задача премии не столько сама церемония, сколько создание единого экономического и политического пространства в УрФО, межрегиональные проекты очень важны», — подчеркнул Шведов.

Пресс-конференция премия УрФО "Итоги года". Курган, кафеев евгений, орлов олег, кистанов александр
В пресс-конференции приняли участие эксперт Евгений Кафеев, исполнительный директор РИА «ФедералПресс» Олег Орлов и главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В номинации «Альянс года» назван межрегиональный проект НПО «Курганприбор», завершивший сделку по покупке завода в Новосибирске «Сибтекстильмаш». «Стратегией года» эксперты назвали Сибирско-Уральскую энергетическую компанию СУЭНКО, объединившую Курганскую и Тюменскую области.

«Лоббистом года» назван Сергей Вайнштейн, руководитель агрокомплекса «Чурилово», за продвижение строительства тепличного комплекса в селе Мартыновка. На победу в номинации «Стартап года» претендуют предприятие «Сенсер» и сервис заказа такси «Максим». Эксперты отметили, что компании в 2017 году вышли на новый уровень.

В числе социальных проектов года значится Батуринская святыня, которую посетил патриарх Кирилл.

Премию проводит медиахолдинг «ФедералПресс» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента в УрФО и губернатора Тюменской области. Победителей в 20 номинациях одиннадцатой премии «Итоги года Урала и Сибири» будут выбирать пятьсот экспертов из 221 номинантов со всего округа. Торжественная церемония награждения состоится 26 января в Тюмени. Организаторы обещали появление специальных номинаций и сюрпризы. «URA.RU» выступает в качестве генерального информационного партнера.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров