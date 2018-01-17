19:12 17 января 2018 2

В Кургане озвучили шорт-лист премии «Итоги года Урала и Сибири» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане 17 января озвучили список основных номинантов на премию «Итоги года Урала и Сибири» от Зауралья. Среди них оказался прокурор Курганской области Игорь Ткачев, который претендует на звание «Дипломат года» в разделе «Политика», — передает корреспондент «URA.RU».

Как отметил руководитель департамента исследований Института стратегических коммуникаций и социальных проектов Павел Шведов, представивший журналистам «шорт-лист» номинантов, эксперты отметили активное участие Ткачева в разрешении конфликта между дольщиками и компанией СМУ КПД. Прокурору, по мнению респондентов, удалось наладить взаимодействие властей и надзорных органов. «Проблема обманутых дольщиков во многих регионах обретает угрожающий масштаб. На наш взгляд, это серьезное достижение, что в Курганской области проблема была разрешена оперативно и эффективно», — подчеркнул Шведов.

Павел Шведов озвучил основных номинантов на премию «Итоги года 2017: Урал и Сибирь» в Кургане и поспешил в ХМАО, где также пройдет пресс-конференция Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В этой же номинации представлен заместитель губернатора, руководитель аппарата правительства Курганской области Вадим Шумков за «политическую стабильность в регионе».

В номинации «Дебют года» отметили сити-менеджера Кургана Андрея Потапова. В качестве «Лоббист года» эксперты видят директора Варгашинского завода ППСО Владимира Казакова. «Парламентарием года» номинирована сенатор Елена Перминова, ее отметили за выступления в ходе обсуждения бюджетной обеспеченности регионов. А вот список «Оппозиционеров года» в регионе стабильный — это лидер зауральских коммунистов Василий Кислицын, депутат облдумы справедливоросс Борис Шалютин и председатель Центра общественного контроля Иван Камшилов.

«Пиаром года» в Зауралье посчитали партийный проект «Единой России» «Городская среда», который также высоко оценили и в Челябинской области.

В разделе «Экономика» эксперты отметили Варгашинский завод ППСО, ООО «Велфарм», а также ОАО «Корвет» за создание нового производства в Челябинской области. «Основная задача премии не столько сама церемония, сколько создание единого экономического и политического пространства в УрФО, межрегиональные проекты очень важны», — подчеркнул Шведов.

В пресс-конференции приняли участие эксперт Евгений Кафеев, исполнительный директор РИА «ФедералПресс» Олег Орлов и главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В номинации «Альянс года» назван межрегиональный проект НПО «Курганприбор», завершивший сделку по покупке завода в Новосибирске «Сибтекстильмаш». «Стратегией года» эксперты назвали Сибирско-Уральскую энергетическую компанию СУЭНКО, объединившую Курганскую и Тюменскую области.

«Лоббистом года» назван Сергей Вайнштейн, руководитель агрокомплекса «Чурилово», за продвижение строительства тепличного комплекса в селе Мартыновка. На победу в номинации «Стартап года» претендуют предприятие «Сенсер» и сервис заказа такси «Максим». Эксперты отметили, что компании в 2017 году вышли на новый уровень.

В числе социальных проектов года значится Батуринская святыня, которую посетил патриарх Кирилл.

Премию проводит медиахолдинг «ФедералПресс» при поддержке аппарата полномочного представителя Президента в УрФО и губернатора Тюменской области. Победителей в 20 номинациях одиннадцатой премии «Итоги года Урала и Сибири» будут выбирать пятьсот экспертов из 221 номинантов со всего округа. Торжественная церемония награждения состоится 26 января в Тюмени. Организаторы обещали появление специальных номинаций и сюрпризы. «URA.RU» выступает в качестве генерального информационного партнера.