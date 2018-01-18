На Ямале двое приятелей надругались над случайным собутыльником

Двоим жителям Тарко-Сале предъявлено обвинение в разбойном нападении, а также насильственных действиях сексуального характера. Жертвой разбойников-извращенцев стал их случайный собутыльник, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ЯНАО.
По информации ведомства, преступление было совершено в ночь с 13 на 14 января этого года. Потерпевший, сам будучи в состоянии опьянения, познакомился с одним из злоумышленников в магазине. Тот позвал его в гости.
«В квартире, где также находился второй обвиняемый, потерпевший вступил с ними в конфликт, — говорится в сообщении СКР. — Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 37-летний и 34-летний злоумышленники, угрожая потерпевшему травматическим пистолетом, отобрали у гостя имеющиеся при нем деньги в сумме около 5 тыс.рублей, а также совершили в отношении него иные сексуальные действия с применением насилия».
Обоим мужчинам сейчас предстоит отвечать по статьям 162 («разбойное нападение, совершенное с применением оружия») и 132 («насильственные действия, совершенные группой лиц с применением насилия к потерпевшему»). Оба обвиняемых на период следствия заключены под стражу.