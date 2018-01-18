На Южный Урал пришли аномальные крещенские морозы

08:08 18 января 2018 4

Ночью температура воздуха может снизиться до 33 градусов ниже нуля Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Южноуральцам придется столкнуться с действительно суровыми крещенскими морозами. Об аномальном похолодании с 17 по 22 января сообщили в региональном МЧС.

«Ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха более, чем на 7 градусов ниже климатической нормы», — отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. В ночные часы в регионе ожидается мороз от -22 до -27 градусов, сообщает Челябинский гидрометцентр. При этом в южных районах столбик термометра опустится до -33 градусов.

В то же время в Москве крещенских морозов не будет, сообщает «Национальная служба новостей». 19 января в столице пройдет снег, а температура воздуха составит от минус одного до минус шести градусов.