10:48 18 января 2018 15

Туалет в УрГЭУ поражает своей роскошью Фото: соцсети

В УрГЭУ — СИНХ отремонтировали уборные на третьем этаже, где находятся кабинеты проректоров университета. Стены туалета выложены роскошной плиткой и украшены позолоченными элементами.

В распоряжении «URA.RU» оказались снимки женской половины уборной. Помимо изящного ремонта, внимание на снимках привлекает огромное зеркало с надписью: «Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет, в конце концов, убедить в ней всех остальных» за авторством итальянской актрисы Софи Лорен. Атмосферу роскоши и богатства также создают позолоченная лепнина на потолке, изящные светильники, картины из камня и мягкие пуфики на подоконнике. Снимки уборной в различных ракурсах уже расходятся по соцсетям, где пользователи в основном называют интерьер безвкусным.

В пресс-службе университета отказались оперативно комментировать ремонт уборных. Как рассказали «URA.RU» студенты вуза, доступ к роскошному туалету разрешен только работникам вуза и преподавателям. Обучающимся оценить ремонт нельзя. При этом, по словам студентов, большая часть аудиторий университета и уборные для учащихся находятся в плачевном состоянии.