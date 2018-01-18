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18 января 2018
17 января 2018
Главные новости Свердловской области
13:04  18 января 2018 8

«Вуз не потратил ни копейки». Стало известно, кто подарил УрГЭУ роскошный туалет с позолотой

Поражающий богатством туалет — подарок выпускниковФото: соцсети

Появление роскошных уборных на этаже, где расположены кабинеты руководства УрГЭУ, — подарок вузу от компании «Сима-лэнд». Об этом «URA.RU» заявили в пресс-службе учебного заведения.

«Вуз не потратил ни копейки на этот ремонт. Это подарок от выпускников университета, которые работают в компании „Сима-лэнд“», — сообщили в компании. «Я закончил СИНХ с красным дипломом, — рассказал „URA.RU“ директор „Сима-лэнда“ Денис Вешкурцев. — Позже я стал почетным выпускником, нас таких всего человек тридцать. Затем мы узнали, что у нас многие сотрудники — выпускники СИНХа, и предложили им собрать деньги, чтобы улучшить жизнь родного вуза и его студентов, с удовольствием в этом все поучаствовали. Это не разовая акция, мы продолжим улучшать и вузы, и школы. И не только мы так делаем — УГМК тоже отремонтировала в СИНХе аудиторию и продолжает дарить благо. Единственное, что тревожит — поток негативной реакции на сделанное. После такого даже руки опускаются делать что-либо хорошее».

Учредитель компании Андрей Симановский добавил, что, по его мнению, «здорово, когда люди, окончившие школы и вузы, задумываются о том, чем они обязаны этому учебному учреждению, и используют имеющиеся возможности, чтобы сделать мир лучше».

Роскошная уборная с позолоченной лепниной и зеркалом в полный рост расположена на третьем этаже главного корпуса УрГЭУ. Доступ к отремонтированным туалетам имеют только сотрудники вуза и преподаватели, студентам пользоваться данной уборной нельзя.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
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