15:20 18 января 2018 3

В Югру идут сильные морозы, небывалые для этой зимы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пятницу, 19 января, в Югре, в некоторых городах, температура воздуха опустится до -40 градусов — это рекорд для нынешней зимы. В ГУ МЧС по ХМАО в связи с этим выступили с предупреждением.

В пресс-службе МЧС напоминают, что жителям региона необходимо позаботиться о пожарной безопасности, и не нарушать правила эксплуатации печей и электрооборудования. В ведомстве также просят не пользоваться автотранспортом, особенно за пределами населенных пунктов, и по мере возможности пореже выходить на улицу.

«Как правило, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту ДТП. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева. Избежать проблем на дорогах можно, только временно поставив личные авто на прикол. Выходя на улицу, одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются ваши дети. Избегайте длительного пребывания на улице — особенно это касается пожилых, детей и домашних животных», — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, в предыдущие годы, во время сильных морозов, в регионе организовывали пункты обогрева. В 2016 году в Нижневартовском районе едва не погибли пассажиры целого автобуса, который застрял на трассе во время холодов.