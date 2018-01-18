{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Разговор идет прямо сейчас!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 января 2018
17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Югры
15:20  18 января 2018 3

МЧС просит югорчан сидеть дома из-за погодной аномалии

Морозное утро. Курган, термометр, холод, зима, градусник, мороз-40
В Югру идут сильные морозы, небывалые для этой зимыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пятницу, 19 января, в Югре, в некоторых городах, температура воздуха опустится до -40 градусов — это рекорд для нынешней зимы. В ГУ МЧС по ХМАО в связи с этим выступили с предупреждением.

В пресс-службе МЧС напоминают, что жителям региона необходимо позаботиться о пожарной безопасности, и не нарушать правила эксплуатации печей и электрооборудования. В ведомстве также просят не пользоваться автотранспортом, особенно за пределами населенных пунктов, и по мере возможности пореже выходить на улицу.

«Как правило, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту ДТП. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева. Избежать проблем на дорогах можно, только временно поставив личные авто на прикол. Выходя на улицу, одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются ваши дети. Избегайте длительного пребывания на улице — особенно это касается пожилых, детей и домашних животных», — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, в предыдущие годы, во время сильных морозов, в регионе организовывали пункты обогрева. В 2016 году в Нижневартовском районе едва не погибли пассажиры целого автобуса, который застрял на трассе во время холодов.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров