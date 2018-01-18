Пермский эсер уходит на министерский пост в Нижний Новгород

Член пермской краевой избирательной комиссии Сергей Злобин уходит на новую работу в Нижегородскую область. Он будет исполнять обязанности министра образования.
Указ о назначении пермяка на министерский пост губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал в четверг, 18 января, сообщает пресс-служба правительства региона. К своим новым обязанностям Злобин приступит уже 19 января.
Сергей Злобин работал в департаменте образования Перми, мэрии Березников, занимал пост начальника информационно-аналитического отдела департамента развития человеческого потенциала аппарата правительства Пермского края. Сейчас он является членом пермского избиркома с решающим правом голоса, а также входит в партию «Справедливая Россия».