{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Разговор идет прямо сейчас!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Москвы
21:52  18 января 2018 0

Путин осмотрел трехмерную панораму, созданную к 75-летию прорыва блокады Ленинграда. ФОТО

Панорама «Штурм Котонского укрепрайона. Освобождение Южного Сахалина». Одна из работ авторов «Прорыва»Фото: «Невский баталист»

Кировский музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» открывает новый павильон под названием «Прорыв», основной экспозицией которого является одноименная трехмерная панорама. Она демонстрирует значимое военное событие, битву за Ленинград в январе 1943 года. Экспозицию музея-панорамы осмотрел президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Открытие павильона состоялось 18 января 2018 года и было приурочено к 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Отмечается, что в залах посетители смогут познакомиться с историей битвы за Ленинград и поисковой деятельностью в регионе. Пространство павильона оснащено не только современным мультимедийным оборудованием, но и «классическим» музейным материалом: в витрины помещены экспонаты, найденные поисковыми отрядами на участках прорыва блокады. Все это позволяет наблюдать воссозданную картину не со стороны, а извне, появляется ощущение присутствия, отмечает пресс-служба музея.

1/6
Фото: kremlin.ru

Трехмерная панорама «Прорыв» создана командой «Невский баталист» из Санкт-Петербурга. Руководителем является Дмитрий Поштаренко, автор трехмерных панорам и диорам. Организаторами выступили участники Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» (поисковый отряд «Шлиссельбург», объединение «Святой Георгий»). Ранее они уже реализовали многочисленные трехмерные панорамы, например, отражающие события битвы за Берлин, за Москву, освобождения Южного Сахалина и другие.

Путин на трехмерной панораме «Прорыв» в 2014 году
Фото: «Невский баталист»

Впервые панорама «Прорыв» была представлена 27 января 2014 года. Тогда еще временную экспозицию по достоинству оценил президент РФ Владимир Путин. После этого он распорядился построить на территории филиала музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», в Кировском районе Ленинградской области, новый павильон «Прорыв».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров