21:52 18 января 2018 0

Панорама «Штурм Котонского укрепрайона. Освобождение Южного Сахалина». Одна из работ авторов «Прорыва» Фото: «Невский баталист»

Кировский музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» открывает новый павильон под названием «Прорыв», основной экспозицией которого является одноименная трехмерная панорама. Она демонстрирует значимое военное событие, битву за Ленинград в январе 1943 года. Экспозицию музея-панорамы осмотрел президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Открытие павильона состоялось 18 января 2018 года и было приурочено к 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Отмечается, что в залах посетители смогут познакомиться с историей битвы за Ленинград и поисковой деятельностью в регионе. Пространство павильона оснащено не только современным мультимедийным оборудованием, но и «классическим» музейным материалом: в витрины помещены экспонаты, найденные поисковыми отрядами на участках прорыва блокады. Все это позволяет наблюдать воссозданную картину не со стороны, а извне, появляется ощущение присутствия, отмечает пресс-служба музея.

1/6 Фото: kremlin.ru

Трехмерная панорама «Прорыв» создана командой «Невский баталист» из Санкт-Петербурга. Руководителем является Дмитрий Поштаренко, автор трехмерных панорам и диорам. Организаторами выступили участники Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» (поисковый отряд «Шлиссельбург», объединение «Святой Георгий»). Ранее они уже реализовали многочисленные трехмерные панорамы, например, отражающие события битвы за Берлин, за Москву, освобождения Южного Сахалина и другие.

Путин на трехмерной панораме «Прорыв» в 2014 году Фото: «Невский баталист»

Впервые панорама «Прорыв» была представлена 27 января 2014 года. Тогда еще временную экспозицию по достоинству оценил президент РФ Владимир Путин. После этого он распорядился построить на территории филиала музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», в Кировском районе Ленинградской области, новый павильон «Прорыв».