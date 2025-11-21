Пассажиры авиарейса Шарджа — Москва пожаловались на невыносимые условия
Пассажирам рейса Шарджа — Москва не предоставили воду, еду и отель
Пассажиры авиарейса Air Arabia Шарджа — Москва провели ночь в аэропорту. Самолет должен был вылететь вчера в 17:55, но рейс Air Arabia G9956 отменили.
«Люди остались в аэропорту на всю ночь — они пытались пройти к стойкам информации, но их не пустили сотрудники аэропорта», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». Пассажиров должны были разместить на ночь в отеле, предоставить им еду и горячую пищу. Но этого так и не сделали.
Между тем, в российских аэропортах ситуация с задержками авиарейсов остается напряженной. По состоянию на утро 21 ноября, десятки внутренних и международных рейсов задержаны или отменены. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний.
