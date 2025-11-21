ВС РФ сбили 11 БПЛА за три часа
21 ноября 2025 в 14:12
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В период с 9:00 до 12:00 по московскому времени средства противовоздушной обороны ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов украинского происхождения в воздушном пространстве Астраханской области. Об этом сообщает Минобороны.
