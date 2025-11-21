Логотип РИА URA.RU
В мире

США собирает срочный брифинг в Киеве по мирному плану Трампа

21 ноября 2025 в 14:07
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

США проведут брифинг для послов ЕС в Киеве. На нем американские чиновники представят новые предложения по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Киев готов к „конструктивной“ работе. Зеленский, чья канцелярия сообщила, что получил проект плана, заявил после встречи с министром армии США Дэниелом Дрисколлом в Киеве», — передает Reuters. Там же отметили, что Вашингтон организует для послов ЕС в Киеве бриффинг по мирному плану Трампа.

Ранее в США разработали «тайный» план мирного урегулирования конфликта на Украине. Издание Politico сообщало, что европейские чиновники и дипломаты разочарованы изменением политики США и тем, что их не допустили к переговорам, несмотря на финансовую поддержку Украины. 

План состоит из 28 пунктов, один из которых: сокращение численности Вооруженных сил Украины наполовину. Как сообщило Bloomberg, мирный план президента США Дональда Трампа также предполагает отмену санкций в отношении России. Детали мирного плана США — в  материале URA.RU.

Ряд европейских стран раскритиковал мирный план США. Европу беспокоит, что они были полностью отстранены от процесса разработки предложения США.

