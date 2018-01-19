В Пермском крае директора спортклуба подозревают в педофилии

11:55 19 января 2018 0

Подозреваемый работает в спортклубе, где занимаются преимущественно дети Фото: depositphotos.com © URA.RU

Руководителя очерского муниципального физкультурно-спортивного клуба «Медведь», где занимаются преимущественно дети, арестовали по подозрению в педофилии. По версии следствия, он надругался над девочкой.

Преступление произошло еще в декабре 2017 года. 12 декабря директора взяли под стражу — информация об этом появилась на официальном сайте Очерского муниципального района. Однако официальное сообщение было кратким — в нем даже не указали причину аресту, пояснив лишь, что на период следственных действий директор отстранен от работы.

О том, что главу спортклуба подозревают именно в педофилии, сообщило ИА «Перископ». По информации издания, руководитель спортклуба, который одновременно был преподавателем Очерской коррекционной школы-интерната, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанниц интерната.

В краевом СУ СКР подтвердили лишь один факт насилия — над девочкой-подростком. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «изнасилование несовершеннолетней» и «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

Очерский муниципальный физкультурно-спортивный клуб «Медведь» проводится занятия преимущественно с детьми. Судя по расписанию на сайте клуба, там чаще всего занимаются дети в возрасте от 5 до 17 лет, впрочем, есть несколько занятий и для тех, кому уже исполнилось 18.