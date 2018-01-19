{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как 23-летний парень стал визави министров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
Главные новости Пермского края
11:55  19 января 2018 0

В Пермском крае директора спортклуба подозревают в педофилии

Педофил, детское насилие, показ мод, подиум, модели, девочка, мальчик, педофилия, дети, педофил, детское насилие
Подозреваемый работает в спортклубе, где занимаются преимущественно детиФото: depositphotos.com © URA.RU

Руководителя очерского муниципального физкультурно-спортивного клуба «Медведь», где занимаются преимущественно дети, арестовали по подозрению в педофилии. По версии следствия, он надругался над девочкой.

Преступление произошло еще в декабре 2017 года. 12 декабря директора взяли под стражу — информация об этом появилась на официальном сайте Очерского муниципального района. Однако официальное сообщение было кратким — в нем даже не указали причину аресту, пояснив лишь, что на период следственных действий директор отстранен от работы.

О том, что главу спортклуба подозревают именно в педофилии, сообщило ИА «Перископ». По информации издания, руководитель спортклуба, который одновременно был преподавателем Очерской коррекционной школы-интерната, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанниц интерната.

В краевом СУ СКР подтвердили лишь один факт насилия — над девочкой-подростком. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «изнасилование несовершеннолетней» и «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

Очерский муниципальный физкультурно-спортивный клуб «Медведь» проводится занятия преимущественно с детьми. Судя по расписанию на сайте клуба, там чаще всего занимаются дети в возрасте от 5 до 17 лет, впрочем, есть несколько занятий и для тех, кому уже исполнилось 18.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров