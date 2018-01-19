Синоптики обновили прогноз: в Югре похолодает до минус 53

11:52 19 января 2018 2

В ХМАО уже почти 40 ниже нуля и будет только холодать Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Югре к 21 января похолодает до минус 53 градусов. Обновленный прогноз погоды опубликовал окружной Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, уже в пятницу, 19 января, на востоке ХМАО похолодает до минус 49 градусов. На западе будет ненамного теплее — от 39 до 23 ниже нуля. 20 января, в субботу, на западе региона температура опустится до минус 41, а на востоке — до минус 51 градуса.

По прогнозу югорских синоптиков, самым холодным днем станет воскресенье, 21 января. На западе ХМАО температура воздуха будет на уровне минус 40 градусов, а на востоке опустится до 53 градусов ниже нуля. Напомним, эта зима стала самой теплой за последние несколько лет. До наступивших холодов температура ни разу не опускалась ниже 30 градусов мороза. Как ранее сообщало «URA.RU», представители регионального управления МЧС обратились с жителями с просьбой не находиться на улице слишком долго и избегать выездов за пределы населенных пунктов. Потепление в регионе ожидается только в концу следующей недели.