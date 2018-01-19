Куйвашев поделился таинством крещенского купания только с 10 800 блогерами

14:17 19 января 2018 0

Евгений Куйвашев не стал афишировать свое купание в СМИ, но фото в блог выложил Фото: страница в Instagram Евгения Куйвашева

Свердловская власть отметила праздник Крещения Господня 19 января традиционным погружением в купель. Квадратная прорубь для губернатора Евгения Куйвашева и нескольких сопровождающих его чиновников была подготовлена и освящена в Малом Истоке. Последние два года глава региона предпочитает не выезжать в Верхотурье (в духовный центр Урала чиновники отправлялись на крещенские купания в прошлые годы), а купается в окрестностях Екатеринбурга.

Фотографию ритуального погружения Куйвашев выложил на своей странице в Instagram (10,8 тысячи подписчиков) без подписи. В ту же купель, судя по фото, сегодня окунулся и лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. СМИ для освещения ежегодного события не приглашались — в департаменте информполитики перед этим журналистов заверяли, что не имеют никакого отношения к личному таинству крещенского купания.